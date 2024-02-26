Погромская (Шелудченко) Ефросинья Жена2 Деда Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погромская (Шелудченко) Ефросинья Жена2 Деда Ефремовна

Место рождения

с Калиново Скотоватской Бахмутского Екатеринославской г

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна

Отец ребёнка: Погромский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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