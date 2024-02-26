Погромская (Шелудченко) Ефросинья Жена2 Деда Ефремовна
Место рожденияс Калиново Скотоватской Бахмутского Екатеринославской г
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: Погромская (Погромская) Евдокия 2 Бабушка Ивановна
Отец ребёнка: Погромский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно