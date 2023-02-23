Щеулова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щеулов (однодворец) Максим Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Щеулов (однодворец) Антон Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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