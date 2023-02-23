Щеулова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щеулов (однодворец) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щеулов (однодворец) Максим Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Щеулов (однодворец) Антон Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно