Khorosheva Natalia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Khorosheva Natalia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1977

Отец: Lentov Nikolai

Мать: Lentova Nina

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