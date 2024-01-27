Шамс (Фомина) Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамс (Фомина) Люда

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.03.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
18.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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