Шамс (Фомина) Люда
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.03.1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
18.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно