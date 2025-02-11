Мочалкина Наталья Сергеевна
женский, родилась 1833
умерла 28.01.1873, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дети
Мочалкин Венедикт Петрович1856 г.р.
Анна Петрова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мочалкин Венедикт Петрович
Отец ребёнка: Мочалкин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Мочалкин Петр Игнатьевич
Место жительства
1858
Смерть
28.01.1873