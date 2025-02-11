Мочалкина Наталья Сергеевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Мочалкина Наталья Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833

умерла 28.01.1873, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дети
Мочалкин Венедикт Петрович1856 г.р.
Анна Петрова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мочалкин Венедикт Петрович

Отец ребёнка: Мочалкин Петр Игнатьевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Мочалкин Петр Игнатьевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

29

Смерть
28.01.1873
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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