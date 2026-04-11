Христина Осипова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Христина Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Дмитрий Герасимов ст Якши Янгизставская1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.10.1849

Муж: Дмитрий Герасимов ст Якши Янгизставская

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39 семья

Смерть
Неизвестно

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