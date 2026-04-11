Христина Осипова
женский, родилась 1829, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.10.1849
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно