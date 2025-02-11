Аштаева (Наумова) Анастасия Григорьевна
женский, родилась 17.12.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Карбушова) Елена СтепановнаОколо 1860 г.р.
ОтецНаумов Григорий Андреевич07.11.1864 г.р.
Супруги
Аштаев Василий Степанович1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1883
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.10.1902
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно