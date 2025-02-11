Аштаева (Наумова) Анастасия Григорьевна 17.12.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Аштаева (Наумова) Анастасия Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.12.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Карбушова) Елена СтепановнаОколо 1860 г.р.
Отец
Наумов Григорий Андреевич07.11.1864 г.р.
Супруги
Аштаев Василий Степанович1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1883

Отец: Наумов Григорий Андреевич

Мать: (Карбушова) Елена Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.10.1902

Муж: Аштаев Василий Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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