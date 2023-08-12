Аршинова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1809 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Кормашева (Соколова) Матрона Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Баннова (Соколова) Васса Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
07.02.1854

Муж: Аршинов Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Ивана Иосифовича Аршинова и Ирины Петровны Соколовой.
Смерть
Неизвестно

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