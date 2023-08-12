Аршинова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Кормашева (Соколова) Матрона Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Баннова (Соколова) Васса Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
07.02.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Ивана Иосифовича Аршинова и Ирины Петровны Соколовой.
Смерть
Неизвестно