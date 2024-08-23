Климушкина (Федякина) Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Федякина) Матрёна Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1882

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1882

Отец: Федякин Николай Семёнович

Мать: Федякина (Кузнецова) Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.11.1882
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: (Климушкина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Климушкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Климушкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Климушкин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1911

Дочь: (Климушкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: (Климушкина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1918

Сын: Климушкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Климушкина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич

Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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