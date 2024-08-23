Климушкина (Федякина) Матрёна Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1882
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1882
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.11.1882
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1900
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: (Климушкина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
29.06.1903
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
18.02.1906
Сын: Климушкин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Климушкин Степан Андреевич
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
01.04.1911
Дочь: (Климушкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: (Климушкина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
11.06.1918
Сын: Климушкин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Климушкина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Климушкин Андрей Ильич
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно