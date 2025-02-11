Марфа Васильева
женский, родилась До 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Игнатий Васильевич1851 г.р.
Дети
Емельян Игнатов14.08.1878 г.р.
Наталья Игнатова25.08.1880 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1878
Сын: Емельян Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1880
Дочь: Наталья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Николай Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Васильевич
Смерть
Неизвестно