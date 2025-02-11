Марфа Васильева До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Игнатий Васильевич1851 г.р.
Дети
Емельян Игнатов14.08.1878 г.р.
Наталья Игнатова25.08.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1878

Сын: Емельян Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.08.1880

Дочь: Наталья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Николай Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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