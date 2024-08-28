Бухнер (Лейкам) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Лейкам) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1913

Муж: Bogner Андреас

Зап.15.от 14.05.1913г. в Зельман. Андреас Бухнер 23г. из Березовки+Мария Лейкам 23г. из г.Баронска (сейчас г.Маркс). Родители Андреас Бухнер+Катарина Гааг, Иоганнес Лейкам+Екатерина Миллер. Св.Иоганне... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1916

Дочь: (Бухнер) Анжела

Отец ребёнка: Bogner Андреас

Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Bogner Карнелиус

Отец ребёнка: Bogner Андреас

Смерть
Неизвестно

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