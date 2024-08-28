Бухнер (Лейкам) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1913
Муж: Bogner Андреас
Зап.15.от 14.05.1913г. в Зельман. Андреас Бухнер 23г. из Березовки+Мария Лейкам 23г. из г.Баронска (сейчас г.Маркс). Родители Андреас Бухнер+Катарина Гааг, Иоганнес Лейкам+Екатерина Миллер. Св.Иоганне... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1916
Дочь: (Бухнер) Анжела
Отец ребёнка: Bogner Андреас
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Bogner Карнелиус
Отец ребёнка: Bogner Андреас
Смерть
Неизвестно