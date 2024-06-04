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Астраханцова Федора Семенова

Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Василий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Астраханцов Иван Васильев

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Астраханцов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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