Астраханцова Федора Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Астраханцов Иван Васильев
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Астраханцов Матвей Васильев
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Иванов
Смерть
После 1795