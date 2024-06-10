Тенц (Потейко) Анфиса Ефимовна 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тенц (Потейко) Анфиса Ефимовна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Потейко Ефим Григорьевич

Мать: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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