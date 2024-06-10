Потейко Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушман (Потейко) Полина Ефимовна
Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бажина (Потейко) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Потейко Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пирогова (Потейко) Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тенц (Потейко) Анфиса Ефимовна
Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
1936
Смерть
1979