Потейко Ефим Григорьевич 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко Ефим Григорьевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1920 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Потейков Григорий Васильевич

Мать: Потейкова (Груббе) Евдокия Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушман (Потейко) Полина Ефимовна

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бажина (Потейко) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Потейко Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пирогова (Потейко) Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тенц (Потейко) Анфиса Ефимовна

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Решетникова) Арина Петровна

Смерть
1979

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