Казаков Николай Васильевич 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Николай Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1865, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.04.1913, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Казаков Василий Васильевич1839 г.р.
Мать
Казакова (Возм. Сульдина) Марфа ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Казаков Иван Николаевич10.03.1890 г.р.
Казаков Митрофан Николаевич03.06.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Казаков Василий Васильевич

Мать: Казакова (Возм. Сульдина) Марфа Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Казаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Казаков Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: (Казакова) Устинья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.04.1913
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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