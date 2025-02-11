Казаков Николай Васильевич
мужской, родился 1865, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.04.1913, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКазаков Василий Васильевич1839 г.р.
МатьКазакова (Возм. Сульдина) Марфа ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Казаков Иван Николаевич10.03.1890 г.р.
Казаков Митрофан Николаевич03.06.1900 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Казаков Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: (Казакова) Устинья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.04.1913