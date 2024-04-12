Шевчук (Шалтынова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958
Отец: Калимулин Агля (Алексей)
Мать: Мария Федотовна
Рождение ребёнка
14.07.1979
Сын: Шевчук Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шевчук Александр
Рождение ребёнка
29.05.1986
Сын: Шевчук Александр Александрович
Отец ребёнка: Шевчук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевчук Александр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно