Шевчук (Шалтынова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук (Шалтынова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

30.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958

Отец: Калимулин Агля (Алексей)

Мать: Мария Федотовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1979

Сын: Шевчук Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шевчук Александр

Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Шевчук Александр Александрович

Отец ребёнка: Шевчук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевчук Александр

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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