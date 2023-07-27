Шевчук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1979
Сын: Шевчук Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шевчук Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1986
Сын: Шевчук Александр Александрович
Мать ребёнка: Шевчук Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно