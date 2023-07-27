Шевчук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1979

Сын: Шевчук Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шевчук Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Шевчук Александр Александрович

Мать ребёнка: Шевчук Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевчук Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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