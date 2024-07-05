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Баяндин Григорий Данилович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.12.1802

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1802

Отец: Баяндин Данило Алексеевич

Мать: Кривощёкова Финотия??? Петровна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.241, С.527
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Назар Григорьевич

Мать ребёнка: Боталова Ирина Филипповна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
1837
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах - д. Карпунина
Рождение ребёнка
1838

Сын: Баяндин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Боталова Ирина Филипповна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

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