Баяндин Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения15.12.1802
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1802
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.241, С.527
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Баяндин Назар Григорьевич
Мать ребёнка: Боталова Ирина Филипповна
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
1837
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах - д. Карпунина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Баяндин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Боталова Ирина Филипповна
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах