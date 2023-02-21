Карпова (Медведева) Екатерина Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1926
Сын: Карпов Василий
Отец ребёнка: Карпов Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Карпов Виктор
Отец ребёнка: Карпов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Иван
Смерть
1992
Бийск, город Бийск, Алтайский край