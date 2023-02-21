Карпова (Медведева) Екатерина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Медведева) Екатерина Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Медведев Арсений Арсеньевич

Мать: Медведева Феоктиста Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Карпов Василий

Отец ребёнка: Карпов Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Карпов Виктор

Отец ребёнка: Карпов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван

Смерть
1992
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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