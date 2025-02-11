Тюмкина (Кистанова) Пелагея Афанасьевна
женский, родилась 02.10.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКистанов Афанасий Матвеевич28.06.1849 г.р.
МатьКистанова Дарья Петрова1851 г.р.
Супруги
Тюмкин В 1900 Степан Романов26.12.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно