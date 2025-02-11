Тюмкина (Кистанова) Пелагея Афанасьевна 02.10.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкина (Кистанова) Пелагея Афанасьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.10.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кистанов Афанасий Матвеевич28.06.1849 г.р.
Мать
Кистанова Дарья Петрова1851 г.р.
Супруги
Тюмкин В 1900 Степан Романов26.12.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880

Отец: Кистанов Афанасий Матвеевич

Мать: Кистанова Дарья Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.02.1900

Муж: Тюмкин В 1900 Степан Романов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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