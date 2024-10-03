Филипп Лукин
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Лука Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трофим Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Парфен Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно