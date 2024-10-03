Филипп Лукин 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Лукин

Место рождения

Богучарово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

1776 г.р.
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1779 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Лука Никифоров

Мать: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Трофим Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Парфен Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Богучарово, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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