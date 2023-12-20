Шишова Маремьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова Маремьяна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Шишова Евдокия

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шишов Патракей

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1733

Сын: Шишов Семён

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шишов Антон

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шишов Тимофей

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шишов Фёдор

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751

Дочь: Козмина (Шишова) Доминика (Домна, Домника)

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шишов Лев

Отец ребёнка: Шишов Малахей

Смерть
Неизвестно

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