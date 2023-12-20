Шишова Маремьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Шишова Евдокия
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шишов Патракей
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1733
Сын: Шишов Семён
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шишов Антон
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шишов Тимофей
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шишов Фёдор
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751
Дочь: Козмина (Шишова) Доминика (Домна, Домника)
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шишов Лев
Отец ребёнка: Шишов Малахей
Смерть
Неизвестно