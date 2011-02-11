Еремеев Валерий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1954
Дата смерти11.02.2011
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2011