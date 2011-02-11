Еремеев Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Валерий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1954

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
11.02.2011
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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