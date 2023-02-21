Сивинцева Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивинцева Параскева Матвеевна

Сивинцева Параскева Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сивинцев Иван Егорович

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сивинцев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сивинцев Никита Егорович

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сивинцев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Егор Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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