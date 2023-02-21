Сивинцева Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сивинцев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сивинцев Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Сивинцов Егор Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно