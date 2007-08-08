Гарипов Сагидулла Гарипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти08.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: Хусаинов Гариф Йозекеевич
Мать: Гульбану
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Гарипов Фанир Сагидуллович
Мать ребёнка: Салихзянова Бибиасма Салихзянова
Курмашево, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.08.2007