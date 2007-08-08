Гарипов Сагидулла Гарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипов Сагидулла Гарипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

08.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Хусаинов Гариф Йозекеевич

Мать: Гульбану

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Гарипов Фанир Сагидуллович

Мать ребёнка: Салихзянова Бибиасма Салихзянова

Курмашево, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.08.2007
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