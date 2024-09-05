Егоров (Ванюрхин) Игнатий Андреев
Место рождения
Дата рождения28.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1896 ст.
отметка (п/почтой 16.06.1949г.) Деревни Нератовки крестьянин Андрей Васильев и законная жена его Гликерия Савельева,оба православные.
Крещение
31.03.1896 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Исидор Иларионов и той же деревни крестьянская жена Дария Васильева
Смерть
Неизвестно