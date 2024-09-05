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Егоров (Ванюрхин) Игнатий Андреев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 или 1859 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1896 ст.

Отец: Ванюрхин Андрей Васильев

Мать: Ванюрхина Гликерия Саввинова Савельева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отметка (п/почтой 16.06.1949г.) Деревни Нератовки крестьянин Андрей Васильев и законная жена его Гликерия Савельева,оба православные.
Крещение
31.03.1896 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Исидор Иларионов и той же деревни крестьянская жена Дария Васильева
Смерть
Неизвестно

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