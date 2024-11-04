Копылова Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1977
Рождение ребёнка
04.03.1999
Дочь: Сизикова (Гришина) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
07.01.2005
Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
21.09.2010
Дочь: Гришина Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович