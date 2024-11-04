Копылова Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1977

Отец: Копылов Юрий Федорович

Мать: Копылова (Зилотина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1999

Дочь: Сизикова (Гришина) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.2005

Сын: Гришин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.2010

Дочь: Гришина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Гришин Сергей Владимирович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

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