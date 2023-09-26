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Линейцева (Барбина) Вера Тихоновна
Линейцева (Барбина) Вера Тихоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.?
Пол
Женский
Отец
Барбин Тихон Иванович
1907 г.р.
Мать
Барбина (Зинченко) Анна Андреевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.?
Отец:
Барбин Тихон Иванович
Мать:
Барбина Анна Андреевна
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