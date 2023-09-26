Линейцева (Барбина) Вера Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линейцева (Барбина) Вера Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.?

Отец: Барбин Тихон Иванович

Мать: Барбина Анна Андреевна

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