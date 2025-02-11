(Дорогова Кр-Я 27.12.1896-Девица) Анна Максимовна 08.09.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова Кр-Я 27.12.1896-Девица) Анна Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.09.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Максим Никитович (Максим Дмитриев)09.08.1827 г.р.
Мать
Дорогова Прасковья Андреевна1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1856

Отец: Дорогов Максим Никитович (Максим Дмитриев)

Мать: Дорогова Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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