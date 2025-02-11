(Дорогова Кр-Я 27.12.1896-Девица) Анна Максимовна
женский, родилась 08.09.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Максим Никитович (Максим Дмитриев)09.08.1827 г.р.
МатьДорогова Прасковья Андреевна1830 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно