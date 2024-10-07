Лукерья Нефёдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Федорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Федорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Федорович
Смерть
Неизвестно