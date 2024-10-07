Лукерья Нефёдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Нефёдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Федорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Федорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Федорович

Смерть
Неизвестно

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