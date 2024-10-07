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Абрам Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фёдор Степанович

Мать: Ксения Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Нефёдовна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина Абрамовна

Мать ребёнка: Лукерья Нефёдовна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Лукерья Нефёдовна

Смерть
1839

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