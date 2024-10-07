Абрам Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Фёдор Степанович
Мать: Ксения Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Нефёдовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина Абрамовна
Мать ребёнка: Лукерья Нефёдовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Лукерья Нефёдовна
Смерть
1839