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Сердитько Каллиник Федорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.07.1825

Дата смерти

17.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1825

Отец: Сердитько Федор Васильевич

Мать: Сердитько Параскева Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Сердитько Феодосия Никитична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1849

Дочь: Сердитько Надежда Каллиниковна

Мать ребёнка: Сердитько Феодосия Никитична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.04.1852

Жена: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1853

Дочь: Петрус Агафоника Каллиниковна

Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1856

Дочь: Рудик Ксения Каллиниковна

Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1858

Дочь: Сердитько Евлампия Каллиниковна

Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1860

Дочь: Сердитько Ефимия Каллиниковна

Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1865

Сын: Сердитько Наум Каллиникович

Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
17.05.1882
Липовый Рог, Чернігівська область
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