Сердитько Каллиник Федорович
Место рождения
Дата рождения30.07.1825
Дата смерти17.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1825
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
21.09.1849
Дочь: Сердитько Надежда Каллиниковна
Мать ребёнка: Сердитько Феодосия Никитична
Бракосочетание
27.04.1852
Рождение ребёнка
11.10.1853
Дочь: Петрус Агафоника Каллиниковна
Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
18.01.1856
Дочь: Рудик Ксения Каллиниковна
Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
17.10.1858
Дочь: Сердитько Евлампия Каллиниковна
Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
13.09.1860
Дочь: Сердитько Ефимия Каллиниковна
Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
29.11.1865
Сын: Сердитько Наум Каллиникович
Мать ребёнка: Сердитько Матрона Акимовна
Смерть
17.05.1882