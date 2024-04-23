Копейкина Авдотья Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопейкина Авдотья Абросимова

Копейкина Авдотья Абросимова

Место рождения

Епанчино, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Епанчино, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Никита Васильев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Копейкин Егор (Георгий) Никитин

Отец ребёнка: Копейкин Никита Васильев

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Копейкина Марфа Никитина

Отец ребёнка: Копейкин Никита Васильев

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.