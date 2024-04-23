Копейкина Авдотья Абросимова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Копейкин Егор (Георгий) Никитин
Отец ребёнка: Копейкин Никита Васильев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Копейкина Марфа Никитина
Отец ребёнка: Копейкин Никита Васильев
Смерть
Неизвестно