Лессин (Позен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лессин (Позен) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1846

Дочь: Корсакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.09.1847

Сын: Корсаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1852

Дочь: Корсакова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Корсаков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
12.12.1854

Сын: Корсаков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
17.01.1856

Сын: Корсаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1857

Сын: Корсаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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