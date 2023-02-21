Лессин (Позен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1846
Дочь: Корсакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1847
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1852
Дочь: Корсакова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Корсаков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1854
Сын: Корсаков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1856
Сын: Корсаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1857
Сын: Корсаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно