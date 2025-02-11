Фёкла Карпова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Матвей Маркеллов1826 г.р.
Дети
Варвара Матвеева1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Маркеллов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вирясов Тарас Матвеев в Кокчтав уезде
Отец ребёнка: Матвей Маркеллов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Маркеллов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лукерья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Маркеллов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно