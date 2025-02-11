Фёкла Карпова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёкла Карпова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Матвей Маркеллов1826 г.р.
Дети
Вирясов Тарас Матвеев в Кокчтав уезде1849 г.р.
Варвара Матвеева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Маркеллов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вирясов Тарас Матвеев в Кокчтав уезде

Отец ребёнка: Матвей Маркеллов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Маркеллов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лукерья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Маркеллов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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