Велентей (Велентей) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1899 ст.
Крещение
17.07.1899 ст.
Бракосочетание
06.02.1924
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Велентей Анна Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1927
Дочь: Велентей Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно