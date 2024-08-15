Велентей (Велентей) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Велентей) Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1899 ст.

Отец: Велентей Пётр Васильевич

Мать: Велентей (Скоробогатько) Гликерия Фёдоровна

Крещение
17.07.1899 ст.
Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1924

Муж: Велентей Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Велентей Анна Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.03.1927

Дочь: Велентей Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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