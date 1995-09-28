Мамбетова Алина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамбетова Алина Михайловна

Место рождения

Ставрополь

Дата рождения

Вычислено 28.09.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.09.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

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