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Фадей Егоров
Фадей Егоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1729
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Ерофеев
Около 1671 г.р.
Мать
Домна Федосеевна
Около 1677 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец:
Егор Ерофеев
Мать:
Домна Федосеевна
Смерть
Неизвестно
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