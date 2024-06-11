Карл Фридрих Саксен-Веймар-Эйзенахский
Место рожденияВеймар, Германия
Дата рождения02.02.1783
Дата смерти08.07.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1808
Дочь: Мария Саксен-Веймар-Эйзенахская
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1811
Дочь: Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1818
Сын: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский
Мать ребёнка: Мария Павловна
Смерть
08.07.1853