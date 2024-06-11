Карл Фридрих Саксен-Веймар-Эйзенахский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карл Фридрих Саксен-Веймар-Эйзенахский

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Место рождения

Веймар, Германия

Дата рождения

02.02.1783

Дата смерти

08.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1808

Дочь: Мария Саксен-Веймар-Эйзенахская

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.09.1811

Дочь: Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская

Мать ребёнка: Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1818

Сын: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский

Мать ребёнка: Мария Павловна

Смерть
08.07.1853

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