Захаров Косма (Козьма) Захарович
Место рождения
Дата рождения06.10.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1803 ст.
Отец: Осипов Захар Осипович
Мать: Захарова Ирина Павловна
Бракосочетание
23.01.1820 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1821 ст.
Сын: Захаров Макар Космин
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1822 ст.
Дочь: Захарова Фёкла Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1825 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1827
Дочь: Захарова Васса Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1829 ст.
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1832 ст.
Дочь: Иосифова Дарья Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1836 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.
Дочь: Захарова Варвара Космина
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1842 ст.
Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна
Смерть
Неизвестно