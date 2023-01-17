Захаров Косма (Козьма) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Косма (Козьма) Захарович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1803 ст.

Отец: Осипов Захар Осипович

Мать: Захарова Ирина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1820 ст.

Жена: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1821 ст.

Сын: Захаров Макар Космин

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1822 ст.

Дочь: Захарова Фёкла Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1825 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1827

Дочь: Захарова Васса Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1829 ст.

Сын: Захаров Григорий Космин

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1832 ст.

Дочь: Иосифова Дарья Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1836 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.

Дочь: Захарова Варвара Космина

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1842 ст.

Сын: Захаров Емельян Космин

Мать ребёнка: Захарова Иустина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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