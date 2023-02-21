Великанова (Вострикова) Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Вострикова) Прасковья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Артем

Отец ребёнка: Великанов Максим

Слащевская
Рождение ребёнка
1854

Сын: Великанов Алексей

Отец ребёнка: Великанов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Максим

Смерть
Неизвестно
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