Великанова (Вострикова) Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1845
Сын: Артем
Отец ребёнка: Великанов Максим
Слащевская
Рождение ребёнка
1854
Сын: Великанов Алексей
Отец ребёнка: Великанов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Великанов Максим
Смерть
Неизвестно