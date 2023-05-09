Лотков Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лотков Василий Алексеевич

Мать: Лоткова Мария

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