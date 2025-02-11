(Дубаева) Анна Младший Моисеева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дубаева) Анна Младший Моисеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дубаев Моисей Иванов1816 г.р.
Мать
Дубаева Марфа Сергеева1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дубаев Моисей Иванов

Мать: Дубаева Марфа Сергеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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