(Дубаева) Анна Младший Моисеева
женский, родилась 1856, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДубаев Моисей Иванов1816 г.р.
МатьДубаева Марфа Сергеева1819 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Дубаев Моисей Иванов
Мать: Дубаева Марфа Сергеева
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно