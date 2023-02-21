Фёдорова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Фёдоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович

Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1901

Муж: Фёдоров Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Фёдоров Николай Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович

Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Фёдорова Мария Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович

Пышкет, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Фёдоров Павел Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович

Пышкет, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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