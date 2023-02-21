Фёдорова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Фёдоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Фёдоров Николай Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Фёдорова Мария Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Фёдоров Павел Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Александрович
Смерть
Неизвестно