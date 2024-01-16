Колосова Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Колосова Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно