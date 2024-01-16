Колосова Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Колосова Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Леонтьевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Леонтьевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Григорий Спиридонович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Тимофей Леонтьевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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