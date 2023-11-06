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Ведерников Сергей Анатольевич
Ведерников Сергей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.?
Пол
Мужской
Отец
Ведерников Анатолий Николаевич
1948 г.р.
Мать
Ведерникова Любовь Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.?
Отец:
Ведерников Анатолий Николаевич
Мать:
Ведерникова Любовь Ивановна
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