Самохин Максим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самохин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина-Пригородова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1923

Сын: Самохин Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Зимовной, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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