Чернова Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2007
Дочь: Дементьева Олеся Антоновна
Отец ребёнка: Дементьев Антон Владимирович
Рождение ребёнка
21.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дементьев Антон Владимирович