Чернова Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Анна Юрьевна

Чернова Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2007

Дочь: Дементьева Олеся Антоновна

Отец ребёнка: Дементьев Антон Владимирович

Рождение ребёнка
21.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Антон Владимирович

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