Тюмкин В 1895 / Мирошкин В 1896 Терентий Николаев / Терентий Романов (По Отчиму)
мужской, родился 05.04.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиколай Миронов1838 г.р.
МатьТатьяна Никифорова1838 г.р.
Супруги
Анна Иванова03.12.1863 г.р.
Дети
Никифор Терентьев08.02.1886 г.р.
Крест. В Канадее Степан Терентьев29.07.1887 г.р.Показать еще 6
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Рождение
05.04.1863
Отец: Николай Миронов
Мать: Татьяна Никифорова
Бракосочетание
09.11.1884
Жена: Анна Иванова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1886
Сын: Никифор Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1887
Сын: Крест. В Канадее Степан Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1889
Дочь: Ульяна Терентьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Иоаким Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: (Тюмкина) Агриппина Терентьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Мирошкин, Св-Во Выд. В 1934 Дмитрий Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
10.05.1899
Сын: Мирошкин Константин Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно