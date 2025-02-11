Тюмкин В 1895 / Мирошкин В 1896 Терентий Николаев / Терентий Романов (По Отчиму) 05.04.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкин В 1895 / Мирошкин В 1896 Терентий Николаев / Терентий Романов (По Отчиму)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.04.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Николай Миронов1838 г.р.
Мать
Татьяна Никифорова1838 г.р.
Супруги
Анна Иванова03.12.1863 г.р.
Дети
Никифор Терентьев08.02.1886 г.р.
Крест. В Канадее Степан Терентьев29.07.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1863

Отец: Николай Миронов

Мать: Татьяна Никифорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1884

Жена: Анна Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Никифор Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Крест. В Канадее Степан Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.12.1889

Дочь: Ульяна Терентьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Иоаким Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: (Тюмкина) Агриппина Терентьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Мирошкин, Св-Во Выд. В 1934 Дмитрий Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.05.1899

Сын: Мирошкин Константин Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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