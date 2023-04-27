von Henneberg-Schleusingen (von Henneberg-Schleusingen) Katharine
Место рожденияSchleusingen, Sachsen, Prussia
Дата рожденияОколо 1332
Дата смерти15.07.1397
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1332
Отец: von Henneberg-Schleusingen Heinrich IV
Мать: von Brandenburg-Salzwedel (von Brandenburg-Salzwedel) Jutta
Бракосочетание
Около 1346
Рождение ребёнка
11.04.1370
Сын: von Meißen Friedrich Streitbare
Отец ребёнка: von Meissen Friedrich Strenge
Смерть
15.07.1397
Похороны
Неизвестно