von Henneberg-Schleusingen (von Henneberg-Schleusingen) Katharine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Henneberg-Schleusingen (von Henneberg-Schleusingen) Katharine

Место рождения

Schleusingen, Sachsen, Prussia

Дата рождения

Около 1332

Дата смерти

15.07.1397

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1332

Отец: von Henneberg-Schleusingen Heinrich IV

Мать: von Brandenburg-Salzwedel (von Brandenburg-Salzwedel) Jutta

Бракосочетание
Около 1346

Муж: von Meissen Friedrich Strenge

Рождение ребёнка
11.04.1370

Сын: von Meißen Friedrich Streitbare

Отец ребёнка: von Meissen Friedrich Strenge

Смерть
15.07.1397
Похороны
Неизвестно

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